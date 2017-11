Lionel Messi vai doar 72 mil euros à Organização Não Governamental Médicos sem Fronteiras. O craque argentino venceu o processo judicial contra o jornalista Alfonso Ussía e 'La Razón', por injúrias num artigo publicado em 2014, depois de a Argentina ter perdido a final do Mundial do Brasil.O internacional argentino do Barcelona já tinha manifestado, quando da decisão de primeira instância, a intenção de doar o valor total da indemnização, tendo o Supremo Tribunal confirmado esta quinta-feira a sentença.