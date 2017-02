O casamento de Lionel Messi e Antonella Roccuzzo acontece já este ano, a 24 de junho, na terra natal dos noivos, Rosário, na Argentina. Mas a festa não irá ficar por aqui. O jogador do Barcelona e a mãe dos seus dois filhos pretendem celebrar também na cidade de Gaudí, segundo a imprensa espanhola, que refere como fonte um programa de televisão da Catalunha. Durante uma emissão de ‘Arucitys’, foi avançado que o casal, depois de se tornar marido e mulher, vai celebrar a oficialização da história de amor em Barcelona. Será uma segunda cerimónia com os amigos espanhóis do argentino.



