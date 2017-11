Messi, numa entrevista ao jornal espanhol ‘Marca’, declarou todo o seu amor aos filhos, Thiago, de 5 anos e Mateo, de 2, fruto do casamento com Antonella Roccuzzo, que em breve vai dar à luz mais um rapaz. "Começas a ver as coisas de maneira diferente e a verdade é que ser pai é a coisa mais bonita que me aconteceu na vida . O primeiro foi um sentimento incrível, o segundo o mesmo e o terceiro será o mesmo", referiu o futebolista do Barcelona. Mas também admitiu qual é a sua maior fraqueza e nada tem a ver com futebol... "Tenho cuidado com a minha alimentação há muitos anos", começou por dizer o argentino, confessando que gosta muito de um doce em particular. "Não comer chocolate é das coisas mais difíceis para mim. Ainda hoje, de vez em quando, peco com o chocolate", revelou.