Já se sabia que Lionel Messi vai ser pai pela terceira vez, mas o que ainda não tinha sido revelado era o sexo do bebé. A mulher do argentino deixou escapar que o terceiro filho do casal vai ser um menino numa mensagem de parabéns ao filho mais velho, Thiago, que fez cinco anos. "Papá, mamã, Matu e o teu irmãozinho a caminho. Não podemos amar-te mais", escreveu Antonella Roccuzzo na legenda de uma foto do aniversariante que partilhou nas redes sociais.