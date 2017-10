Ficou conhecida em 2014 por fazer filmes para adultos, mas esses tempos já lá vão, e esta semana Mia Khalifa é notícia por ter agredido um admirador durante o jogo de beisebol entre Chicago Cubs e Los Angeles Dodgers. Segundo a imprensa norte-americana, Mia Khalifa foi expulsa do Dodger Stadium, em Los Angeles, depois de ter dado um murro na cara de um fã que queria tirar uma ‘selfie’ consigo. Mia Khalifa não nega o seu passado, mas não quer estar refém dele, ainda mais atualmente – tem um programa no YouTube ao lado do antigo basquetebolista da NBA, Gilbert Arenas.