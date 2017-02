Miranda Kerr vai estar presente no Super Bowl, que acontece já no domingo em Houston, Texas . Não em campo, obviamente, mas a manequim australiana participa num dos anúncios da final da liga norte-americana de futebol. Ao lado do quarterback dos Carolina Panthers, Cam Newton, a top-model integra a publicidade de uma empresa norte-americana de automóveis.



Os anúncios que aparecem no intervalo do Super Bowl são vistos por milhões de pessoas em todo o Mundo e 30 segundos naquele ecrã podem custar mais de 4 milhões de euros.



