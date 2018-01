Cristiano Ronaldo é um dos grandes nomes ligados à Pokerstars mas, pelos vistos, o português está longe de ser invencível com as cartas em cima da mesa. A Miss Mundo 2015, Mireia Lalaguna, participou num anúncio publicitário da empresa e falou da experiência passada com o avançado do Real Madrid. "O Cristiano interessou-se em mim e o seu agente contactou-me. Realizámos uma partida e do outro lado estava o Neymar com a Sara Sampaio", revelou numa entrevista a um youtuber, citada pelo ‘AS’, antes de contar quem saiu vitorioso. "Nós os quatro fizemos o anúncio. O desafio foi real, nunca tinha jogado poker. Tive uma formação durante duas semanas e joguei. Dos três jogos que fizemos, ganhei dois, mas ele joga muito bem", afirmou a modelo espanhola, de 25 anos. Certo é que CR7 perdeu mas dividiu a mesa em boa companhia.