Coroada como Miss Universo no passado domingo, a manequim francesa é uma apaixonada por desporto. Iris Mittenaere já participou em eventos de ténis, futebol e de ciclismo. Aliás, a jovem, de 24 anos, participou no arranque de umas das etapas do Tour 2016, sendo uma praticante da modalidade. Foi precisamente a andar de bicicleta que a Miss de Lille sofreu uma fratura da clavícula no ano passado. Recuperou e tornou-se na mulher mais bonita do Universo. Portugal também esteve representado por Flávia Brito no Mall Of Asia Arena de Pasay de Manila. A algarvia não chegou ao top 13 final do concurso de beleza.



