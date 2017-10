O Pavilhão Carlos Lopes recebeu durante os últimos três dias mais uma edição da ModaLisboa, em que diversos criadores apresentaram as suas coleções primavera/verão 2018. Atenta às novas tendências esteve Susana Werner. ‘Com um simples vestido preto eu nunca me comprometo!’, já dizia Ivone Silva na rábula Olívia Patroa, Olívia Costureira. Uma máxima que a mulher do guarda-redes do Benfica, Júlio César, adotou no segundo dia de desfiles da ModaLisboa.