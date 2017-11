Adepta incondicional do Man.United, Julia Roberts assistiu no domingo ao jogo entre a equipa orientada por José Mourinho e o Chelsea para a Premier League. Seguiu atentamente os passos dos red devils, mas no final dos 90 minutos não teve grandes razões para festejar, até porque a formação da casa perdeu pela margem mínima. Após o apito final, a estrela de Hollywood esteve em campo com a família, falou com futebolistas que já conhecia, até porque não é a primeira vez que vê as estrelas do Man. United em ação.