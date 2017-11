A manequim Joana Sanz e Dani Alves formam um dos casais mais apaixonados do mundo desporto. Nas redes sociais, por exemplo, não faltam declarações e fotografias onde é possível observar o amor que os une. Casaram-se este verão, numa cerimónia que contou apenas com familiares e amigos próximos, e desde então que a relação está mais sólida do que nunca. Ontem a modelo voltou a declarar-se ao futebolista do PSG. "Encantam-me o calor do outono e os teus beijos", escreveu Joana Sanz no Instagram.