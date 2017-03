Admite que ser mãe não é tarefa fácil, mas desde que as suas filhas, Sophia e Liberty, nasceram que a sua vida se transformou... para melhor, garante. Numa entrevista à ITV, Abbey Clancy admitiu, aliás, que quer repetir a experiência da maternidade. O marido, jogador do Stoke City, é que não partilha da mesma vontade. "O Peter [Crouch] está contente [com as duas filhas] mas eu gostava de ter mais", destacou a modelo inglesa que este fim de semana começa a apresentar a nova temporada do ‘Britain’s Next Top Model’.



