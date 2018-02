Após Susana Werner ter tornado pública a sua mágoa com Júlio César, por este ter deixado a família em Portugal para jogar no Flamengo, abrasileiratem sido vista sem aliança, o que suscitou a curiosidade dos fãs. A empresária descansou os seus seguidores, ressalvando que o casamento está de pé, mas não deixou de mandar uma ‘bicada’ ao marido, em tom de brincadeira. "O Júlio perdeu a dele há um tempão. Estou louca para comprar uma nova", justificou. Susana Werner encontra-se no Rio de Janeiro por estes dias.