Sol, diversão e, claro, muito descanso. Têm sido assim os dias de Ursula Roque, mulher do antigo futebolista do FC Porto, Maicon, no Dubai. A brasileira está a aproveitar as maravilhas daquele país e nas redes sociais partilha os melhores momentos da viagem... Mas certamente que a felicidade de Ursula Roque não está completa. Isto porque o marido, que atualmente defende as cores do São Paulo, no Brasil, não a acompanhou nestas férias.



