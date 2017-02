Ana Sofia Moreira celebrou o dia do 34.º aniversário de Pepe com um pequeno filme repleto de momentos ternurentos na vida do jogador. No vídeo, partilhado ontem no Instagram, podemos ver o defesa português do Real Madrid com a mulher e as duas filhas em diferentes ocasiões. Imagens que ilustraram as palavras de Ana Sofia Moreira ao aniversariante. "Amamos-te. Desejos de um dia e de uma vida repleta de bênçãos ! Nós estaremos aqui , seja no caminho fácil ou difícil , continuaremos ao teu lado. Porque juntos sempre seremos mais fortes", escreveu. Uma mensagem que certamente motivou o jogador antes de entrar em campo frente ao Villarreal para La Liga.



