A viver no Brasil com Ricardo Pereira, o seu marido, Francisca Pinto Pereira parece estar a desfrutar do Carnaval da melhor forma. "Brincando de Carnaval com uns malucos à mistura", lê-se numa publicação feita na sua página do Instagram, onde ela e o ator aparecem disfarçados de ciganos. Apesar de Ricardo ser a estrela, foi Francisca a ‘roubar’ verdadeiramente a atenção dos internautas, prova disso mesmo foram os comentários à publicação onde a definiram como uma "mulher bomba". De suster a respiração...