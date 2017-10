Continuar a ler

E prossegue, assumindo que "houve medo": "Medo da opinião pública, do escrutínio. daquilo que aconteceu. Daquilo que acabou por acontecer. 'Ele não é um treinador para os grandes'. Ou 'ele não te perfil'. Ou 'ele não está talhado'. Todas essas coisas que até dezembro do primeiro ano o Rui teve de passar. Portanto, houve medo e acabou por acontecer aquilo que os nossos medos nos diziam".Mesmo com a conquista do primeiro campeonato de Rui Vitória pelo Benfica, Susana Barata garante que as críticas não faltaram."Houve ainda quem acusasse: 'foi sorte de principante'. Foi espetacular. Lembro-me perfeitamente de ouvir: 'boa. Conquistámos o primeiro, mas agora é que tem de ser'. Vocês estão a brincar comigo? Não há primeiro nem segundo. Conquistámos o título. Ganhámos. 'Pois, mas este é que tem de ser a sério'. Então,mas não têm de ser todos a sério? Estou a falar da opinião pública. Todos os títulos são importantes".