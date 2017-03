Sedutora e sexy. É assim que Magali Aravena surge na produção fotográfica da edição de março da ‘Men’s Health’ Portugal. As imagens que povoam as páginas da publicação mostram a mulher do jogador do Benfica Salvio, mais sensual do que nunca. "Aceitei o convite e não podia estar mais feliz com o resultado", admite, radiante a protagonista da sessão. A argentina que considera Portugal "uma segunda casa", como referiu numa entrevista ao Record, confessou à revista ser sedutora e esta imagem prova isso mesmo. Já o ator benfiquista Diogo Amaral é o grande destaque da edição deste mês.



