Rafaella Szabo surpreendeu os seguidores ao colocar nas redes sociais o seu Ford Ka de 2011 em venda. A mulher de Witsel quer desfazer-se do veículo e publicou na sua conta de Instagram um anúncio.Em janeiro, o antigo jogador do Benfica trocou os russos do Zenit pelo Tianjin Quanjian, da China, onde vai ganhar cerca de 18 milhões de euros por ano. Com a nova aventura, Rafaella já não precisa do Ford Ka, que está à venda por 4.500 mil euros, valor negociável, refere a proprietária da viatura.