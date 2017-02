Não é para qualquer um, mas o internacional espanhol Xabi Alonso pode gabar-se de ter no currículo 800 jogos, feito que alcançou este fim de semana. Nagore Aranburu não deixou passar em branco este marco no percurso profissional do marido e dedicou-lhe uma mensagem. "Sou a mulher mais sortuda do Mundo. Estamos muito orgulhosos de ti", escreveu a mulher do jogador do Bayern Munique no Instagram. Também na rede social, o jogador mostrou a celebração deste número redondo ao lado da mãe dos seus filhos. "800 jogos juntos, tantas coisas juntos", resumiu um sorridente Xabi Alonso.



