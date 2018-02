Está encontrada a fã número um de José Mourinho. Vivien Bodycote, de 60 anos, tem 35 tatuagens referentes ao treinador português... para já. A paixão pelo timoneiro português levou-a a fazer o primeiro desenho há cerca de dois anos e, desde então, a britânica nunca mais quis parar. Ora, com tanta ilustração, originalidade precisa-se e o timoneiro dos red devils surge de várias formas no seu corpo como, por exemplo, vestido de Pai Natal ou com um coração ensanguentado, que representa a última tatuagem desta avó de quatro netos, paga... pelo marido. Custou 158 euros e, provavelmente, uma ponta de ciúme.