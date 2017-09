Depois da derrota frente ao CSKA Moscovo (2-1) na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o Benfica sofreu ontem uma derrota pesada na deslocação ao reduto do Basileia (5-0). Entre os adeptos que ‘sofreram’ no St. Jakob-Park, na Suíça, pelo clube da Luz estavam Amina Basic, namorada de Seferovic, e Daniela Basso, companheira de Raúl Jiménez. Antes do duelo, as mulheres dos craques aproveitaram para passear e conhecer melhor a cidade de Basileia. Da falta de apoio o coletivo de Rui Vitória não se pode queixar...