Já a namorada de Sergi Roberto, Coral Simanovich, partilhou uma foto do remate certeiro do jogador neste encontro e redigiu: "O meu herói".



Mulher de Thiago Silva contra arbitragem



Se para o Barcelona o momento era de festa, no PSG a história foi muito diferente... E Isabelle Silva, mulher do futebolista Thiago Silva, fez questão de partilhar nas redes sociais a sua opinião sobre a arbitragem neste jogo. "Vergonhoso", escreveu a brasileira, que ainda publicou uma foto do árbitro, o alemão Deniz Aytekin, com a frase "O melhor jogador do Barcelona".

Muitos talvez já não acreditavam. Mas o Barcelona venceu o PSG na 2.ª mão dos ‘oitavos’ da Champions por 6-1 – no primeiro jogo da eliminatória equipa catalã perdera por 4-0 – e passou à próxima fase da competição milionária. Feito que foi festejado em grande pelas mulheres dos jogadores.Já sabemos que Shakira sofre muito a ver os jogos da formação onde atua Piqué e na quarta-feira não foi exceção. A cantora publicou um vídeo nas redes sociais, onde aparece a festejar a vitória no Camp Nou. "Histórico!", gritou a companheira do defesa. Mas não foi a única...Bruna Marquezine também assistiu ao emocionante duelo e no final mostrou-se orgulhosa de Neymar, que marcou dois golos e fez uma assistência. "Nem nos nossos melhores sonhos poderíamos sonhar do jeito que aconteceu", escreveu a atriz brasileira nas redes sociais.