Nagore Aramburu escreveu uma emocionante mensagem para o marido, Xabi Alonso, que anunciou que no final desta época vai retirar-se do futebol. "Hoje fechámos uma etapa que tanta alegria nos deu. A tua carreira é reflexo do amor e esforço que dedicaste a um desporto que tanto amas", começou por dizer a empresária.



"Começamos uma nova fase e tenho a certeza de que agora vai ser ainda melhor", concluiu, muito orgulhosa. O casal, que tem três filhos, vive na Alemanha – o jogador defende as cores do Bayern Munique – e no final da temporada deverá regressar a Madrid.



Temas Jogo da Vida