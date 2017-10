A ex-atleta de salto em comprimento, Naide Gomes, foi mãe pela segunda vez. "Já nasceu o baby Miguel", anunciou nas redes sociais, onde mostrou uma imagem do bebé recém-nascido, fruto do relacionamento com Pedro Oliveira."Ele é lindo. A aventura continua", redigiu. Naide Gomes e o desportista são ainda pais de Mateus, de 2 anos