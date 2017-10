ç"Sem palavras." Foi esta a reação de Georgia Gibbs ao ser escolhida para ser uma das novas modelos da edição de fatos de banho da ‘Sports Illustrated’ de 2018. A modelo australiana, de 22 anos, tem uma legião das fãs nas redes sociais, onde exibe toda a sua sensualidade com várias fotos nas quais se destaca o seu corpo curvilíneo. Uma manequim que não é propriamente uma desconhecida em Inglaterra. Afinal, ela é a namorada do futebolista Danny Ings e é até possível vê-la nas bancadas do estádio do Liverpool, equipada a rigor ... Mas por agora é a ousadia de Georgia Gibbs que impera enquanto é fotografada para a ‘Sports Illustrated’ num destino paradisíaco.