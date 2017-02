Ao ver estas imagens não é de estranhar que a namorada do ex-piloto de Fórmula 1 Jenson Button chame a atenção nas redes sociais. Afinal, a modelo Brittny Ward gosta de mostrar o resultado ou os bastidores das muitas produções fotográficas que protagoniza. E as imagens que publicou esta semana são, no mínimo, sensuais. Não há dúvidas que a ousadia domina, sempre com o corpo escultural da britânica em evidência. Em reduzidos biquínis ou mesmo sem roupa, a manequim incendia a Internet com as curvas que conquistaram o antigo piloto de F1.



