Pode dizer-se que Raquel Jacob é a nova princesa do Estádio do Dragão! Desde que Sérgio Conceição depositou confiança em José Sá para ‘guardar’ a baliza do FC Porto que a atriz não perde um único jogo dos azuis e brancos. E, a verdade, é que desde que assumiu a relação com o guardião dos dragões que a popularidade da modelo – que já posou para a ‘Playboy’ e outras revistas – aumentou.No Instagram, soma mais de 15 mil seguidores, o que levou Raquel Jacob a apostar num novo desafio, um InstaBlog (‘My Way’). "Este projeto foi idealizado por mim, expondo a minha personalidade e a verdade por de trás de muitas vezes o conto de fadas que as pessoas imaginam ser a vida de alguém, que por causa do seu trabalho tem uma exposição maior", escreveu a atriz, de 27 anos, que se deu a conhecer ao lado da irmã gémea na série ’Morangos com açúcar’.