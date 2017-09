Continuar a ler





Maja criticou, criticou e lá descobriu uma vantagem... "Mas



"A situação mudou desde que viemos para Manchester, aqui os jogadores têm a opção de alugar um camarote e eu nem vou te dizer por quanto, mas é uma quantidade nojenta de dinheiro", disse a bonita sueca, citada pela publicação britânica.Maja criticou, criticou e lá descobriu uma vantagem... "Mas ter um camarote é maravilhoso porque temos o nosso próprio empregado."

Segundo escreve esta quinta-feira o jornal 'The Sun', a namorada de Lindelöf considerou mesmo "escandaloso" o valor pedido, mas com receio de ser posta de parte pelas mulheres dos outros craques do Manchester United lá terá desembolsado o montante.