Antes do início da nova temporada de Fórmula 1, que acontece já para a semana, no GP Austrália, Fernando Alonso levou a manequim italiana Linda Morselli à sua terra natal, Astúrias. O piloto da McLaren dá, assim, sinais de que a relação com a ex-namorada de Valentino Rossi, estrela do MotoGP, está cada vez mais séria. E o casal não esconde o que sente um pelo outro. "Lindo lugar secreto em Espanha", escreveu Morselli, referindo-se à região que está agora a conhecer com um guia turístico muito especial...



