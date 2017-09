A relação entre o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, de 79 anos, e Sílvia Costa, de 43, terminou. A notícia foi avançada pela edição de ontem da revista ‘Vidas’, do ‘Correio da Manhã’, referindo que foram as diferenças nos feitios a ditar o fim do namoro. De acordo com uma fonte citada pela publicação, a história de amor terminou de forma pacífica. "Não são mais namorados, mas ficaram amigos. A Sílvia continua a ter o apoio financeiro do Pinto da Costa, mas enquanto relação não me parece que haja volta a dar", garantiu.