"Christian e eu estamos maravilhados por anunciar que o nosso menino nasceu esta manhã [ontem], com 3,500 kg". Foi com estas palavras que a ex-Spice Girl deu a notícia através das redes sociais. Geri Horner e o patrão da Red Bull, equipa de Fórmula 1, deram ontem as boas-vindas ao primeiro filho em comum. A cantora já é mãe de Bluebell, de 10 anos, fruto de uma relação anterior. Também para Christian Horner esta é a segunda vez que passa pela experiência de voltar a ter um bebé em casa, depois de ter sido pai de Olivia. Geri mostrou-se "abençoada" pelo nascimento do filho, a quem decidiu chamar Montague George Hector Horner.



