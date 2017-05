Antonella Roccuzzo, noiva de Lionel Messi, e Sofía Balbi, mulher de Luís Suárez, aventuraram-se no mundo empresarial e vão abrir uma loja de sapatos. A inauguração acontece já amanhã e ambas estão ansiosas para ver se o negócio corre como planearam. A loja está situada no Passeig de Gràcia, uma das principais avenidas comerciais de Barcelona, e, além de sapatos, disponibiliza acessórios, carteiras, perfumes e uma linha para homens. Tanto Antonella Roccuzzo como Sofía Baldi contam com o apoio incondicional dos companheiros para este projeto.



