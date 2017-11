A revista britânica ‘Man About Town’ apostou, para a edição comemorativa do seu 10.º aniversário, numa produção com Neymar. Mas desengane-se caso pense que vai ver o futebolista em mais uma sessão fotográfica de fato e gravata ou a dar toques numa bola. É que desta vez o avançado posou para a objetiva de Mario Testino em... cuecas! Um estilo mais atrevido e que envolveu perguntas mais indiscretas. Foi questionado, por exemplo, se a sensação de marcar golo era semelhante à de ter relações sexuais e a resposta foi esta: "Não, são coisas completamente diferentes."