O jogador tem cada vez mais seguidores nas redes sociais e as suas mensagens têm, por isso, grande repercussão. Atualmente contabiliza 88,8 milhões de seguidores no Instagram, 60 milhões no Facebook e 37,6 no Twitter. Um total de 186,4 milhões..."Esses 459 mil euros seriam o montante que uma marca deveria pagar por um anúncio publicitário durante uma final de um Mundial", refere ao Le Parisien Stéphane Guerry, presidente da Havas Sport & Enterteinmant, uma empresa especialista em marketing.Um estudo semelhante, efetuado no ano passado pela empresa britânica ‘Hooper’, dizia que Cristiano Ronaldo arrecada 350 mil euros por cada publicação no Instagram.