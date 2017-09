Haja ou não confusão no PSG, Neymar não está 'nem aí' e vira as suas atenções para o seu mais recente investimento no Brasil. De tal forma que, o jogador mais caro da história do futebol gastou uns quantos milhões no Rio de Janeiro, em parceria com um empresário na criação de um espaço... de diversão.Segundo a imprensa brasileira, o avançado será o novo dono de uma discoteca no Recreo, um bairro na zona oeste da cidade.O espaço já se encontra em obras e a inauguração deve ser ainda em novembro deste ano. Localizada no centro comercial Barra World, a discoteca vai contar com uma zona VIP que não dispensa luxos, incluindo uma banheira de hidromassagem.