Nicole Scherzinger elogiou a relação com Grigor Dimitrov. "É encantador quando alguém te faz bem", começou por dizer a cantora, de 39 anos, que já faz planos para subir ao altar com o tenista búlgaro, de 26. "Quero muito casar um dia. Acho que os céus vão cantar quando me casar", admitiu Nicole Scherzinger, que namora há cerca de dois anos com o atleta. Antes, a artista viveu um relacionamento de uma década com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton. Será que o casamento está para breve?