Imagine-se a treinar no ginásio a partilhar uma aula com uma antiga estrela do futebol mundial. É o que acontece a Nicole Scherzinger, namorada do tenista Grigor Dimitrov. A cantora e jurada do ‘X Factor’ britânico contou à ‘Hello Magazine’ que David Beckham a tem ajudado a manter a forma física invejável que ostenta aos 39 anos. "Tenho aulas de Soul Cycle spinning com ele em Los Angeles. Nós temos a mesma professora preferida", revelou a artista que gosta de se manter anónima na hora de treinar. "Se alguém me reconhece corro rápido dali para fora", admitiu...