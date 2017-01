É oficial. A namorada de Leonardo DiCaprio vai ser uma das apostas da ‘Sports Illustrated’ para edição de fato de banho de 2017. A publicação confirmou a presença de Nina Agdal nas páginas da famosa revista, que já contou com a sensualidade da portuguesa Sara Sampaio e da manequim russa Irina Shayk. A jovem dinamarquesa volta a ser eleita para mostrar na revista norte-americana o corpo escultural que mantém com a ajuda da sua dedicação ao exercício físico. "Faço pilates, ioga, boxe e treino com o meu personal trainer", enumerou durante uma das muitas entrevistas que já concedeu.



