A noiva de Jonas Gutiérrez, antigo jogador do D. Corunha, vai ser a voz do estádio do River Plate no jogo de sexta-feira frente à formação do Belgrano, jogo da 17.ª jornada do campeonato argentino. Alejandra Maglietti vai fazer-se ouvir no Monumental de Nuñez numa iniciativa do Dia Internacional da Mulher, celebrado no passado dia 8, e promovido pela Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol . "Estou muito feliz por anunciar que vou ser a voz do estádio", anunciou Maglietti. Ao todo são 40 os estádios de futebol que vão fazer ecoar vozes femininas na próxima ronda do campeonato argentino.



