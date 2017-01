Um dia depois de o noivo, o jogador Pizzi, ter bisado no jogo da vitória do Benfica frente ao Tondela, Maria Luís Barros mostra que também ela se dedica ao desporto. "A começar bem a semana! Treino de ginásio de uma hora com a melhor ‘personal trainer’ seguido de uma corridinha de cinco quilómetros", descreveu a noiva do futebolista do Benfica nas redes sociais. Referiu ainda que "aos pouquinhos" voltará a "correr 10 quilómetros". E tudo para manter a forma para o dia em que vai trocar alianças com o médio-centro das águias. "Operação casamento 2017 em curso", redigiu para ilustrar a fotografia do treino que partilhou no Instagram...



