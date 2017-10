Em setembro, o jogador do Barcelona, Sergi Roberto, encheu-se de coragem e pediu a namorada em casamento. A modelo israelita disse "para sempre, sim" e já entrou em estágio. Coral Simanovich vestiu as propostas da conhecida marca Pronoivas numa produção assinada pelo fotógrafo Mario Sierra para a revista ‘Hola!’. Sem data definida para o casamento com o blaugrana, a manequim ainda não imaginou o seu vestido de noiva. "O mais importante é sentir-me confortável", explicou a modelo que é também uma designer e sonha criar uma marca própria na indústria da moda.