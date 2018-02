Em entrevista ao canal de YouTube ‘Pilhado’, Nuno Gomes falou de Cristiano Ronaldo, salientando as qualidades do capitão da Seleção Nacional. "O Cristiano tem um sentido de competitividade interior que não tem a ver com arrogância ou vaidade, mas sim por querer ser o melhor em tudo. Se jogarmos às cartas, ele quer ganhar e a verdade é que consegue", referiu antes de qualificar CR7 como uma "excelente pessoa".

Recorde-se que, entre outras competições, os dois partilharam o balneário no Euro’2004, onde Portugal perdeu na final frente à Grécia e cujo apoio na competição não foi esquecido. "Víamos pessoas a cavalo, de mota, de barco (...) Todos tinham uma bandeira de Portugal", assinalou o antigo avançado.

