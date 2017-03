Após conquistar a medalha de prata na prova de triplo-salto em Belgrado, nos Europeus de pista coberta, Patrícia Mamona aproveitou para ter o merecido descanso, ainda na capital da Sérvia. De sorriso no rosto, a vice-campeã europeia mostrou aos mais de 100 mil seguidores no Instagram um dos momentos de descontração antes de chegar esta terça-feira ao nosso país. Na foto que divulgou vê-se a atleta à beira da piscina do Crowne Plaza Belgrade, um hotel de quatro estrelas.



