"Ao fim de 10 anos, finalmente teve um wild card" . As palavras são de Rafael Nadal sobre a namorada Maria Francisca Perelló em entrevista no court a Jim Courier, ex-n.º 1 mundial, logo após o encontro que lhe deu acesso aos quartos-de-final do Open Austrália. A observação do tenista espanhol sobre a presença inédita de Xisca Perelló, como é conhecida, no primeiro Grand Slam da época levou o público a rir-se e a centrar as atenções na morena sorridente que estava nas bancadas. "Mas ela não entrou diretamente no quadro principal?", perguntou-lhe Courier, mas Nadal, pouco dado a falar da vida privada, preferiu não continuar a conversa.



