Uma sala, pistas escondidas, problemas para resolver e tempo limite para escapar. Óliver Torres aproveitou a última folga para se aventurar no Occultus Rooms Escape, um jogo de fuga e aventura montado num cenário digno de filme. O médio do FC Porto ‘recuou’ 500 anos e conseguiu devolver a Portugal as Terras de Vera Cruz que estavam prestes a ser proclamadas por… Espanha. O tempo limite era de 60 minutos e Óliver gastou 59 minutos e 39 segundos. Foi por um triz! O Occultus Rooms Escape tem como sócio Henrique, defesa do Boavista.