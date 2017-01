No dia em que se assinalaram os 13 anos da morte de Miklós Fehér, a irmã prestou-lhe uma sentida homenagem nas redes sociais. Ao então jogador do Benfica que faleceu a 25 de janeiro de 2004, em Guimarães, Orsi Fehér dedicou palavras de saudade. "Eu sou a sortuda que te conhecia, que te continua a amar e cuja vida terá sempre um antes e depois de ti", escreveu ontem em inglês no Instagram a manequim húngara e ex-apresentadora de televisão. Miklós Fehér caiu inanimado em pleno relvado do Estádio D. Afonso Henriques durante um jogo entre o clube da Luz e o V. Guimarães. O jovem foi vítima d e uma paragem cardiorrespiratória.



