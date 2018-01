Continuar a ler

"O desejo fundamental é que o FC Porto seja campeão e, se possível, consiga juntar alguns troféus. Espero que a Seleção mostre o que vale a quem teve dúvidas. Não só que se jogue bom futebol, mas que consiga ir longe. O Mundial é mais complicado, mas com o grupo que criámos e com a capacidade do Fernando Santos, podemos ter uma boa prestação.""Que o FC Porto mantenha o treinador porque acima dos resultados é o meu clube voltar a ter o espírito portista e o Sérgio Conceição trouxe esse espírito. Quanto a Benfica e Sporting que se mantenham na mesma porque fruta podre cai sozinha. Não vou pedir muito à Seleção. Só quero que mostrem esforço e dignifiquem o país como têm feito. Já são heróis nacionais.""Quero que o Benfica seja campeão. Seríamos pela primeira vez pentacampeões, um marco histórico magnífico. Gostava que Portugal chegasse à final do Mundial. Peço também paz e seriedade no futebol português para que possamos discutir em vez de criar uma guerra para disfarçar as misérias.""Gostava que o Benfica fosse pentacampeão. De gostar ao ser, ainda vai uma distância grande. Ainda é possível, apesar de as coisas estarem complicadas. Enquanto esta for a distância, é possível. Em relação ao Mundial, se passarmos a fase de grupos já é muito bom. Ganhar é possível, embora seja pouco provável.""Em relação ao Sporting é fácil. Espero que ganhe o campeonato. Estamos bem encaminhados. E em ano de campeonato mundial temos de acreditar. Que depois de sermos campeões europeus possamos ficar, pelo menos, bem classificados, ou seja, nos três primeiros lugares do Mundial.""Espero que o Benfica ganhe o campeonato, já que já não há muito para ganhar. Se estiverem focados no campeonato, é possível. Gostava que a Seleção Nacional fosse campeã do Mundo. Que joguem jogo a jogo como fizeram no Europeu e acreditem que é possível."