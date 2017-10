O pai é uma das estrelas da equipa de basquetebol do Real Madrid e parece que o filho já quer seguir as pisadas do pai... Rudy Fernandez partilhou um vídeo muito ternurento do filho, o pequeno Alan, de 10 meses, a dar os primeiros passos precisamente no campo de basquetebol, onde o atleta já realizou inúmeros jogos. Nas imagens vê-se ainda pai e filho a brincarem com um bola da modalidade. O jogador e a mulher, a modelo Helen Lindes, decidiram partilhar este momento tão especial com os que os seguem no Instagram.