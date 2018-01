Pamela Anderson foi a presença mais notada das bancadas do Vélodrome, no empate do Marselha frente ao Monaco (2-2). Se, para os mais distraídos, a sua aparição foi uma surpresa, para outros nem por isso. É que a a atriz, célebre pela série ‘Marés Vivas’, na década de 90, namora com Adil Rami, defesa da turma marselhesa. Segundo a imprensa francesa, a canadiana, de 50 anos, e o internacional gaulês, de 32, mantêm uma relação discreta desde maio de 2017, sendo que Pamela Anderson já se mudou de malas e bagagens para França, onde está a residir com o futebolista.